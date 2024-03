Salute, Gesualdo (Fism): "Anniversario importante che pone al centro paziente come persona"

“Abbiamo cominciato il percorso per poter festeggiare i 40 anni di Fism, un anniversario importante che mette al centro della nostra attenzione il paziente visto come persona”. È quanto riferito da Loreto Gesualdo, presidente Federazione società medico scientifiche - Fism, intervenuto a valle dell’incontro che ha visto protagonisti, il 27 e 28 marzo, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, Fism e tutti gli stakeholder (dalle Istituzioni, alle Associazioni di pazienti, dalle Aziende del farmaco ai Partner tecnologici) riuniti a Roma nella storica sede dell’Acquario Romano per la prima tappa del percorso che porterà a fine anno agli Stati Generali Fism.