Salute, Levialdi Ghiron: “Nostro obiettivo è fare cultura su prevenzione grazie a vaccinazione”

“Il nostro obiettivo è quello di fare molta cultura su questo aspetto della prevenzione attraverso la vaccinazione. Quindi, è nostra intenzione portare avanti una serie di iniziative sia all'interno del nostro ateneo, sia all'interno della comunità in generale, per fare in modo che questo tipo di cultura diventi sempre più diffusa all'interno della nostra società”. Così, Nathan Levialdi Ghiron, rettore università Tor Vergata di Roma, a margine del convegno organizzato dalla Uoc di Malattie Infettive, sul Centro Vaccinale Ospedaliero (Cvo) per soggetti fragili e immunocompromessi, attivato nel maggio 2023 presso il Policlinico di Tor Vergata (Ptv).