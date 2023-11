Salute: Maccari (FdI), ‘Lavoriamo per una legge su donazione farmaci per animali’

“Abbiamo invitato il governo ad esprimere una norma precisa come avviene con il banco farmaceutico riguardo donazione farmaci per animali. Basta pensare che durante l’alluvione dell’Emilia-Romagna, aziende e fornitori avevano chiesto la possibilità di donare farmaci nell’immediatezza ma la legge italiana non lo prevede. Vogliamo anche qui metterci il naso”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Carlo Maccari, a margine del secondo appuntamento di ‘Principi Attivi’ tenutosi presso il Palazzo Santa Chiara a Rom