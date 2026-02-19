circle x black
Salute: Morelli (Fond. Istituto Danone), 'premio Ghiselli è nostro contributo alla ricerca'

19 febbraio 2026 | 10.52
"Questa serata è stata fortemente voluta da Fondazione Istituto Danone in collaborazione con la Sinu, Società italiana nutrizione umana, per ricordare in maniera attiva e propositiva una grande figura: quella del nutrizionista Andrea Ghiselli. Lo facciamo supportando la ricerca, soprattutto quella che viene dai giovani. Abbiamo quindi pensato di fare un premio che individuasse un dottorato di ricerca che portasse avanti il lavoro di Ghiselli. Non sarà una sola occasione ma andrà avanti per anni, perché il contributo alla ricerca dev'essere qualcosa di continuativo". Lo ha detto Lorenzo Morelli, Presidente scientifico Fondazione Istituto Danone in occasione della prima edizione del premio Andrea Ghiselli - 'Dialoghi sull'alimentazione' organizzata dalla Fondazione Istituto Danone e dalla Sinu a Roma.

