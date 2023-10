Dal 26 al 28 ottobre, grazie alla collaborazione tra LILT Milano e Novartis, sono andate in scena 3 giornate dedicate al tumore alla prostata e al seno, con il patrocinio di Europa Uomo. Visite di prevenzione oncologica, per lui e per lei, ai Giardini Montanelli a Milano con l’obiettivo di attivare reciprocamente una maggiore attenzione alla salute e ai controlli periodici per i tumori maggiormente diffusi.