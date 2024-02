“Le risorse non sono mai sufficienti. Bisogna investire di più in ricerca. Bisogna investire di più in prevenzione.se noi ci impegniamo a fare di più, probabilmente evitiamo di avere le malattie croniche e le malattie croniche degenerative”. E’ quanto affermato da Francesco Vaia, direttore generale Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, in occasione della sesta edizione dell''Inventing for Life Health Summit' organizzato da Msd Italia.