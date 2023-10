Salute, Vianelli: “Itp percorso tumultuoso, serve medico che accompagni il paziente con serenità”

“ Il paziente affetto da Itp, ha bisogno di una persona che sappia infondere fiducia e serenità, disposto a prenderlo per mano lungo il percorso tumultuoso”. Così, Nicola Vianelli, ematologo all’Istituto di ematologia ‘’Seragnoli’’ del policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna e presidente del comitato scientifico di Aipit Aps, in occasione dell’evento di presentazione de ‘Passata è la tempesta’, il Diario di bordo del primo equipaggio formato da 5 persone con Itp (Trombocitopenia Immune), che ha partecipato alla ‘tempestosa’ regata Millevele di Genova lo scorso settembre 2022, grazie al progetto ‘ITP - In viaggio con Werlhof’.