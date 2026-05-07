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Sanità, Chinni (Ucb): "Innovazione ha cambiato storia delle malattie"

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07 maggio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
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"Il concetto di innovazione al quale siamo abituati ha cambiato radicalmente la storia di moltissime malattie. Oggi però, ancor più che in passato, abbiamo bisogno di evolvere: passare dal concetto di centralità del paziente a di 'sanità partecipata'. Si tratta dell'idea che il coinvolgimento del paziente debba avvenire in tutte le fasi della catena del valore del farmaco, dalla ricerca fino alla commercializzazione". Sono le parole di Federico Chinni, general manager Ucb, in occasione dell'evento 'Innovazione e sostenibilità del sistema sanitario nazionale: il valore della partecipazione', organizzato in Senato su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, in collaborazione con Altems - Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari, nel corso del quale è stato presentato il Consensus Paper "Verso un Sistema sanitario partecipato: consenso per una governance appropriata e sostenibile".

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