Sanità: Cossolo (Federfarma), “La farmacia ha ruolo di presidio sanitario”

“Il ruolo della farmacia è diametralmente cambiato: è un ruolo di presidio sanitario”. Questa la fotografia di Marco Cossolo, presidente di Federfarma, durante l’evento ‘Salute e sanità, una sfida condivisa’, appuntamento del ciclo di appuntamenti di Adnkronos Q&A, che si è svolto a Roma al Palazzo dell’Informazione. Per Cossolo, il ruolo della farmacia è di presidio. Il motivo è presto detto: “Per le interazioni farmacologiche, per i nuovi servizi di telemedicina e di somministrazione vaccini. La farmacia può registrare e immettere nella piattaforma di telemedicina i parametri per le patologie croniche”, ha concluso Cossolo.