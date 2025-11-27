circle x black
Sanità: Marchetti (Css), 'paziente affiancato in un percorso di innovazione'

27 novembre 2025 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'aspetto fondamentale del nostro percorso non deve essere più quello di avere il paziente al centro, quasi fosse lui l'obiettivo, ma un paziente da tenere sottobraccio in un percorso di innovazione, che vede i farmaci innovativi disponibili in tutto il Paese, che vede la possibilità di assegnare nuove risorse alle strutture che riescono a garantire una reale presa in carico del paziente presso il suo domicilio, per evitare spostamenti, a volte di molte ore, solamente per ritirare una scatola di medicine. Un percorso innovativo, anche nell'ambito non solo del riconoscimento di nuovi bersagli terapeutici, grazie agli straordinari progressi della profilazione genomica estesa, ma un percorso che tiene conto degli altri farmaci che il paziente assume in corso di terapia". Così Paolo Marchetti, vicepresidente sezione V Consiglio superiore sanità e direttore scientifico Idi Ircc di Roma, partecipando al Forum Risk Management.

