Sanità: Romano (Tor Vergata), 'nostra Oculistica consente di identificare precocemente patologie dell'occhio'

13 ottobre 2025 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'oculistica è una disciplina che ha raggiunto una sua eccellenza nazionale e internazionale, e che oggi ci consente di essere qui presenti per identificare precocemente tutte le patologie dell'occhio. Tante persone che oggi non hanno consapevolezza vengono chiamate per poter verificare se hanno o meno patologie". Lo ha detto Ferdinando Romano, direttore generale Azienda Ospedaliera Universitaria Tor Vergata intervenendo alla presentazione di  'Un Consiglio in Salute',  programma gratuito di prevenzione promosso dal Consiglio regionale del Lazio, rivolto a tutti i dipendenti della Pisana e aperto ai cittadini di questa zona.L'iniziativa si svolgerà dal 13 al 17 ottobre (9-17) alla Pisana.

