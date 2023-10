Sanità, Scapagnini (Uni Molise): "Lavorare su ‘Health-span’, contro l’invecchiamento alimenti funzionali"

“Le malattie croniche per l’invecchiamento stanno avendo un vero andamento epidemico. Oggi, in Italia, 1 anziano su 9 (1 milione e 200mila persone) è affetto da demenza e, nel 2050, l’aspettativa più ottimistica è di 1 anziano su 3, quindi il triplo. Lavorare in prospettiva ‘Health-span’, cioè non tanto in lunghezza di vita, ma di salute nella vita, è una questione critica. L’alimentazione, specie la dieta mediterranea, è una delle variabili su cui maggiormente possiamo lavorare. Oggi ci stiamo spostando su aspetti funzionali degli alimenti. Introdurre adeguati livelli di olio di olive con elevato contenuto di polifenoli può ridurre del 40% il rischio di demenza, del 50% di infarto e il 65% di tumore al seno in postmenopausa”. Così Giovanni Scapagnini, professore di Nutrizione umana Dipartimento Scienze della salute, università degli studi del Molise,alla 3 giorni di Welfair, la ‘fiera del fare sanità’, il nuovo format di Fiera Roma per riunire, fino al 20 ottobre, tutti gli attori del mondo della salute.