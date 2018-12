"Centro alcologico Umberto I non chiuderà"

(Fotogramma/Ipa)

"Non ci sarà nessuna chiusura né interruzione di attività per il Centro Alcologico presso il Policlinico Umberto I, ed è stato dato mandato all’azienda di prorogare i contratti in essere". Ad annunciarlo in una nota è l’assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Per l'assessore "la situazione però va ricondotta ad una regolarità amministrativa poiché nel corso degli anni è stato fatto un utilizzo eccessivo di frazionamenti dei contratti di collaborazione". Per salvare la struttura è partita una vera mobilitazione, con cinquemila firme raccolte in pochi giorni con una petizione su Change.org.