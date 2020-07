Stamina, assolti 4 medici

(Fotogramma)

Sono state assolte dalla Corte di Appello di Torino quattro persone degli Spedali Civili di Brescia, che in primo grado erano state condannate a due anni per "somministrazione di farmaci imperfetti". Si tratta del 'filone bresciano' del processo Stamina. "Finalmente i giudici hanno capito perfettamente la situazione e assolto gli imputati perché il 'fatto non sussiste'", commenta all'Adnkronos l'avvocato Giovanni Lageard, legale del primario Fulvio Porta e della moglie, la biologa Arnalda Lanfranchi. "I miei assistiti sono contenti - continua - dopo anni di sofferenze inutili che potevano essere evitate".