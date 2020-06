Coronavirus, Burioni: "Per tornare a normalità molti test e tracciare contatti"

(Fotogramma)

"La strada per tornare a una vita normale è questa. Molti test, tracciamento digitale dei contatti, isolamento rigoroso dei malati e dei sospetti". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, citando quanto fatto dal governo della Corea del Sud che ha sviluppato una specie di 'cabina telefonica' dove poter testare in sicurezza le persone per il coronavirus in soli 7 minuti.