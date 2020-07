Coronavirus, oltre 4mila positivi e 340 morti in tutto nel Lazio

(Afp)

"Sono 4.282 gli attuali casi positivi di Covid-19 nella Regione Lazio, di cui 2.720 sono in isolamento domiciliare, 1.376 sono ricoverati non in terapia intensiva, 186 sono ricoverati in terapia intensiva". Lo riporta il bollettino diffuso sul profilo social dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio a proposito dell'emergenza coronavirus. "340 sono i pazienti deceduti e 1.046 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5.668 casi".