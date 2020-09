Scuola, Gismondo: "Assolutamente no a misurazione febbre a casa"

Fotogramma

"Sono assolutamente contraria alla rilevazione della temperatura fatta in famiglia" ai bimbi che vanno a scuola. Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, in vista del ritorno in classe dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid-19 dice "no" alla misurazione della febbre a casa.

No "per tantissimi motivi di ordine pratico - spiega l'esperta all'Adnkronos Salute - e anche perché è il caso che il rilevatore di temperatura sia uguale e ben tarato per tutti i bambini della stessa scuola. Quindi assolutamente temperatura a scuola", esattamente come viene misurata all'ingresso di "un supermercato o di un altro luogo pubblico".