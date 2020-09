Scuola, "cambiare mascherina ogni 4 ore"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Le mascherine non fanno male, possono essere tranquillamente usate per tutto il tempo in cui si sta a scuola, purché cambiate ogni 4 ore per evitare che si accumulino microbi". Lo sottolinea su Facebook l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola. "E' importante tenere le finestre aperte o far cambiare aria spesso (ogni cambio d'ora)", aggiunge Viola.

"Non possiamo avere penne e pennarelli in condivisione, ogni studente deve usare i propri, ma questo non significa che il docente non possa toccare i compiti o i quaderni - ricorda l'immunologa - La raccomandazione è sempre la stessa: mani pulite! Il rischio di contagio da oggetti è basso: se fosse diversamente, non ci potremmo scambiare denaro, documenti, andare al supermercato. Nessuno ci ha mai chiesto di mettere il denaro in buste o in quarantena. Anche nei supermercati e nei negozi, mentre all'inizio si usavano i guanti, poi si è capito che basta disinfettare le mani per non avere problemi. Quindi, davvero non si capisce perché per la scuola le cose dovrebbero essere diverse", conclude.