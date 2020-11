Calabria, Emergency gestirà ospedale da campo a Crotone

Fotogramma

Sarà l'associazione Emergency a gestire l'ospedale da campo che nei prossimi giorni verrà allestito nel comune di Crotone. E' quanto emerso questa mattina nel corso di una riunione operativa presieduta dal capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, e a cui hanno preso parte Gino Strada, direttore esecutivo e fondatore di Emergency, e Fortunato Varone, direttore della Protezione civile della Regione Calabria. Il personale di Emergency, attraverso il coordinamento del Dipartimento della Protezione civile, supporterà dunque la Regione nella gestione dell'emergenza Covid-19.

Prosegue pertanto, sottolinea una nota, l'impegno del Servizio nazionale della Protezione civile a supporto della sanità regionale. Il Comitato operativo, infatti, ha già disposto, con il prezioso supporto delle donne e degli uomini del ministero della Difesa e della Croce Rossa, l'istallazione di 8 strutture medico campali in Campania, Liguria e Umbria. A queste si aggiungeranno a breve le strutture di Cosenza, Barletta e Torino, i cui lavori sono prossimi alla conclusione. Un'attività in continua evoluzione e che sta proseguendo in queste ore con i sopralluoghi nelle Regioni che hanno richiesto strutture medico campali per alleggerire la pressione sulle aziende ospedaliere.