Covid Lazio, oggi 2.102 casi: il bollettino

Sono 2.102 (-407) i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio secondo il bollettino di oggi. I decessi sono 58 (-4). Sono 29mila i tamponi eseguiti (+1.229).

"Scende al 7% il rapporto tra i positivi e i tamponi. Aumentano i tamponi", si registra un "record dei guariti, calano i casi positivi, i decessi e i ricoverati. E' il segnale atteso. Le misure adottate stanno funzionando e bisogna continuare così. La rete ospedaliera sta tenendo, bene la rete dei soccorsi", afferma l'assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nella Asl Roma 1 - si legge nel report odierno - sono 543 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantasette sono i ricoveri. Si registrano 12 decessi di pazienti di 66, 67, 68, 70, 74, 80, 82, 84, 85, 86, 88 e 97 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 488 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Duecentoquindici sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 10 decessi di pazienti di 55, 67, 69, 70, 76, 77, 77, 79, 81 e 99 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 108 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi di pazienti di 62 e 67 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 48 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi di pazienti di 70, 83 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 226 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi di pazienti di 59, 60, 63, 71 e 98 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 255 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 8 decessi di pazienti di 51, 62, 65, 69, 75, 77, 81 e 88 anni con patologie.

Nelle province si registrano 434 casi e sono 18 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 139 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi di pazienti di 77, 84, 88, 91 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 165 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 6 decessi di pazienti di 74, 76, 87, 90, 93 e 95 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 46 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi di pazienti di 77, 80, 80, 83 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 84 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi di pazienti di 61 e 83 anni con patologie.

Nel Lazio sono 86.565 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.348 ricoverati, a cui si aggiungono 349 pazienti in terapia intensiva e 82.868 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 20.881, i decessi 2.146 e il totale dei casi esaminati è pari a 109.592.

"Le misure adottate stanno funzionando e bisogna continuare così. La rete ospedaliera sta tenendo, bene la rete dei soccorsi", afferma ancora D'Amatoche rivolge "un appello affinché siano evitati assembramenti in vista del prossimo Black friday, e un ringraziamento a tutti gli operatori del servizio sanitario regionale per l’impegno costante che stanno mettendo nella difesa di Roma e del Lazio".

"Nella giornata di ieri sono stati effettuati 4mila test nelle farmacie" del Lazio, ha riferito inoltre l'assessore. "L'elenco completo e in aggiornamento continuo delle farmacie che hanno iniziato a eseguire i test rapidi antigenici e i test sierologici" è disponibile "su salutelazio.it".