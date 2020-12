Covid e mascherine, novità in linee guida Oms

(Afp)

Le mascherine "dovrebbero essere utilizzate come parte di un pacchetto completo di misure anti-Covid. Curando sempre l'igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle tolte". Inoltre l'uso appropriato, la conservazione, la pulizia e lo smaltimento corretti sono essenziali per garantire che le mascherine siano efficaci. Lo ricorda l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha aggiornato le sue linee guida sull'uso delle mascherine anti-Covid con nuove prove scientifiche e consigli pratici. Fra le novità, l'indicazione per gli operatori di indossare sempre quelle chirurgiche nelle strutture sanitarie 'in assenza di procedure che generino aerosol', prediligendo in altri casi le N95 o le Ffp2, mentre nelle aree dove c'è trasmissione di comunità tutti - pazienti inclusi - dovrebbero usare le mascherine nelle strutture sanitarie.

Inoltre l'Oms invita il pubblico a indossare le mascherine di comunità nei negozi, nei luoghi chiusi e negli spazi all'aperto dove non c'è distanziamento. Chi è ad alto rischio di gravi complicanze con Covid, dovrebbe optare invece per le mascherine chirurgiche. Quando si è al chiuso con altre persone, "le persone dovrebbero indossare una mascherina a meno che la ventilazione non sia stata giudicata adeguata", dicono gli esperti. A casa, si dovrebbero indossare mascherine "quando si ricevono i visitatori se non si riesce a mantenere la distanza o se la ventilazione non è buona". Nel documento c'è anche la raccomandazione di non indossare mascherine durante un'attività fisica intensa e di non usare quelle con le con valvole perché si bypassa la funzione di filtro dell'aria esalata.

Nelle linee guida l'Oms fornisce inoltre indicazioni più dettagliate sui tipi di tessuti da utilizzare nella realizzazione di maschere in stoffa, ricordando anche l'importanza di non riutilizzare quelle monouso.

Gli esperti raccomandano inoltre di lavare le mascherine in tessuto con detergenti ad almeno 60 gradi C e almeno una volta al giorno. Se non è possibile, lavarle a temperatura ambiente, facendole poi bollire per un minuto. Le mascherine usate vanno conservate in una busta di plastica fino al lavaggio, e non vanno mai tenute intorno al braccio o al polso, o calate sul collo, sul mento o sulla fronte.