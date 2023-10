Sla, Aisla e Regione Liguria insieme per formazione dei caregiver

Aisla, in collaborazione con Liguria Digitale, annuncia la terza edizione del corso di formazione sulla Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), organizzato dalla Asl3 e finanziato da Regione Liguria, che si svolgerà dal 18 ottobre al 6 dicembre. Il corso consiste in 8 moduli formativi, che saranno tenuti in varie date tra ottobre e novembre, sia in presenza che online. Il corso di formazione sulla Sla – riferisce una nota di Aisla - è stato progettato per fornire un supporto essenziale ai caregiver, ai familiari e agli operatori sanitari, affrontando specifiche tematiche legate all'assistenza, quali la respirazione, l'alimentazione, la mobilità, la comunicazione, nonché gli aspetti psicologici, relazionali e sociali del percorso di cura del paziente affetto da Sla.

La Sla è una rara malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce gli adulti, determinando una graduale perdita di autonomia del paziente. L'assistenza a domicilio riveste un ruolo centrale nel fornire supporto, date la complessità e la specificità della malattia. Molti pazienti scelgono la propria casa come "primo luogo di cura", poiché l'ambiente familiare rappresenta un valore importante per coloro che affrontano la Sla. Tuttavia, la gestione dell'assistenza a domicilio può essere complessa, richiedendo competenze specifiche e un approccio professionale.

Per affrontare questa sfida, è necessaria una formazione sociosanitaria adeguata agli operatori del settore, come gli operatori sanitari e sociosanitari. Il corso prevede 8 sessioni teorico-pratiche obbligatorie- dettaglia la nota - ciascuna della durata di 3 ore (dalle 9 alle 12), offerte sia in modalità presenziale che online. Le sessioni in presenza si terranno a Imperia, Savona, Genova, Chiavari e La Spezia, e saranno integrate da 2 attività pratiche facoltative presso il Centro di servizio di simulazione e formazione avanzata del Policlinico S. Martino di Genova. La supervisione scientifica sarà fornita dalla dott.ssa M. Marogna, responsabile Neurologia presso l'ospedale Villa Scassi, Asl3 Genova.

Gli interessati sono invitati a inviare una e-mail con il proprio nome completo, i dati di contatto e l'appartenenza alla ASL all'indirizzo formazione@asl3.liguria.it. Il corso è gratuito. Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, valido per l'iscrizione al Registro Regionale. "Siamo orgogliosi di collaborare con la Asl3 per la terza edizione di questo importante corso di formazione sulla Sla – dichiara Anna Cecalupo, presidente Aisla Genova - Fornendo ai caregiver, ai familiari e agli operatori sanitari le competenze e le conoscenze necessarie, miriamo a migliorare la qualità dell'assistenza della nostra comunità, garantendo l’adeguata formazione degli operatori".