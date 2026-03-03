Sound Sensation a Siena: quando scienza, musica e talento superano le barriere della sordità

Il Teatro dei Rozzi di Siena ha ospitato "Sound Sensation - Scienza e Musica", un evento musicale unico che ha visto protagonisti artisti con impianto cocleare, capaci di superare le barriere della sordità e tornare non solo a sentire, ma a creare e condividere musica ad altissimo livello. Nato nel 2022 da un'idea di MED‑EL, azienda austriaca leader nelle soluzioni impiantabili per l'udito, Sound Sensation celebra ciò che l'incontro tra scienza, tecnologia, musica e talento può rendere possibile in ambito artistico. Il concerto è stato organizzato da Associazione Nazionale Sordi Onlus APS e Fondazione Akusia ETS, con il patrocinio del Comune di Siena, dell'Università di Siena, dell'Azienda Ospedaliero‑Universitaria Senese, dell'Accademia dei Rozzi e della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (S.I.A.F.). Grazie al supporto tecnologico di MED‑EL, Sound Sensation ha fatto tappa a Siena a pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell'Udito, offrendo un'esperienza pienamente inclusiva attraverso sottotitoli e tecnologia Wi‑Fi dedicata, a conferma di come l'innovazione possa trasformare la musica in uno spazio di condivisione e partecipazione per tutti.