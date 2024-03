Ogni anno in Italia sono 57 mila le nuove pazienti con tumore della mammella in stadio precoce. Di queste, almeno 13mila dovrebbero avere indicazione a un test genomico, attualmente il tetto di rimborso è per circa 10 mila pazienti. Se ne è parlato alla European Breast Cancer Conference al seno, arrivata alla sua 14esima edizione.