Sanità: Interrogativi e certezze del settore. Confcooperative Sanità presenta le proposte per delineare il futuro del sistema sanitario nazionale

Il futuro del sistema sanitario nazionale è stato l’argomento cardine del Digital Debate dal titolo: “La sanità di domani, tra interrogativi e certezze” tenutosi a Roma presso il Palazzo della cooperazione. Un convegno organizzato da Confcooperative Sanità, con la collaborazione di Consenso Europa, dove hanno partecipato autorevoli esponenti del mondo politico ed istituzionale. Al centro del confronto le sfide della sanità per il prossimo futuro, grazie alle risorse del Pnrr e alla riforma dell’assistenza territoriale in fase di approvazione. Un evento organizzato in una fase cruciale per il Paese che ha permesso a Confcooperative Sanità di consegnare agli esponenti istituzionali intervenuti le soluzioni e le proposte elaborate nel tempo dalla confederazione.