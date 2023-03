Sanremo 2023, il web boccia Blanco e promuove Morandi

I risultati del sondaggio commissionato da AdnKronos a SocialCom. 18 milioni di interazioni in rete, sentiment social negativo al 54%

Gianni Morandi batte Blanco 53 a 22. La 'partita' fra il co-conduttore e l'ospite d'onore al 'Festival di Sanremo' premia il cantante emiliano della vecchia guardia, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento tenuto sul palco dell'Ariston, con Blanco a distruggere i fiori e Morandi a spazzarli con la scopa per ripulire la zona dove si sarebbero poi esibiti gli altri cantanti in gara.

Secondo il sondaggio commissionato da AdnKronos a SocialCom - fonti di ricerca 50.000 pagine pubbliche Facebook, 18.000 profili Twitter, oltre 21.500 keyword e hashtag in scarico, più di 8.500 canali YouTube e circa 21.000 profili Instagram, oltre a blog, siti di notizie, forum, recensioni su altri social - il 66,10% ha giudicato negativo il comportamento di Blanco, con un 22,03% di giudizi positivi e 11,87% mixed. Ribaltati i giudizi su Morandi: 52,8% positivi, 35,55% negativi e 11,65% mixed.

Tra i commenti pubblicati, figurano quelli di Mara Venier (con una serie di 'faccine' spaventate), Patrizia Pellegrino ("Perché ha dovuto spaccare tutto?"), Enzo Salvi ("Blanco stai manzo! Neanche io capisco quello che dici, ma non prendo a calci il divano"), Matteo Bassetti ("Che schifo lo spettacolo di Blanco. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Antimodello per i giovani").

18 MILIONI DI INTERAZIONI IN RETE - Sanremo intanto è sempre più social: questo il dato che si ricava dalla ricerca SocialCom che, con l'ausilio della piattaforma BlogMeter, ha analizzato le conversazioni in rete sulla prima serata all'Ariston.

Sono state oltre 18 milioni le interazioni in rete, fra reazioni, commenti, condivisioni, che si sono registrate nel corso della prima serata. Registate 56.000 menzioni con post originali su pagine pubbliche e 787 sources, secondo il sondaggio commissionato da AdnKronos a SocialCom.

Le fonti di ricerca sono state 50.000 pagine pubbliche Facebook, 18.000 profili Twitter, oltre 21.500 keyword e hastag in scarico, più di 8.500 canali YouTube e circa 21.000 profili Instagram, oltre a blog, siti di notizie, forum, recensioni su altri social.

SENTIMENT SOCIAL NEGATIVO AL 54% - E ancora: il sentiment social nei confronti del Festival, al momento, è negativo, posizionandosi a quota 54,26% influenzato soprattutto dall’episodio che ha visto protagonista Blanco. Il suo gesto di distruggere i fiori sul palco dell'Ariston è stato il più commentato della serata e ha determinato un aumento del sentiment negativo di dieci punti percentuali, ribaltando di fatto la percezione generale sul Festival. Gli utenti hanno soprattutto ritenuto diseducativo il momento che ha visto protagonista Blanco: sull’episodio il 66% degli utenti, praticamente 2 su 3, ha espresso un sentiment negativo.

Di Sanremo si parla soprattutto su Facebook che copre il 65,28% degli interventi, seguito a distanza da Twitter con 14,35%. Seguono le News al 9,46% i Blog al 5,18% e Instagram al 3,1% che precedono i Forum, YouTube, TikTok, Reddit e Twitch.