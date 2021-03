(Adnkronos)

Sardegna zona bianca, ma La Maddalena resta zona rossa per un'altra settimana. Nell’isola non migliora la situazione epidemiologica, in meno di un mese i casi di coronavirus sono passati da 5 a 64. Nonostante il lockdown deciso lo scorso 26 febbraio dal sindaco Fabio Lai, d’intesa con i vertici regionali della Sanità, la curva di contagio non cala: l’ordinanza sulla zona rossa, in scadenza oggi, sarà prorogata, fa sapere il primo cittadino. "A seguito di colloqui con l’assessorato della Sanità e con l’azienda sanitaria, si è ritenuto necessario estendere la zona rossa per un’ulteriore settimana", ha comunicato ai maddalenini tramite Fb. Oggi arriveranno le nuove restrizioni, con l’adeguamento dell’ordinanza alle norme nazionali previste dal Dpcm Draghi, in vigore da domani.