Schillaci, 'tutela dignità umana valore assoluto e non derogabile'

“Desidero ringraziare Aism, l'Associazione italiana sclerosi multipla, per il suo impegno costante al fianco delle persone con sclerosi multipla. In tutte le condizioni di dolore, di fragilità e di sofferenza non dobbiamo mai dimenticare che la tutela della dignità umana in ambito sociosanitario rappresenta un valore assoluto e non derogabile. La difesa di questo principio guida le azioni del ministero della Salute volte a garantire l’accesso alle migliori competenze e ai più avanzati servizi in campo diagnostico, terapeutico e assistenziale. In questa occasione rinnovo la mia vicinanza ai pazienti, alle loro famiglie, agli operatori sanitari, ai ricercatori e all’Aism, certo che dall’iniziativa odierna emergeranno utili riflessioni e proposte da condividere per una presa in carico tempestiva e personalizzata delle persone affette da sclerosi multipla”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, in un messaggio inviato in occasione di un evento in Senato organizzato per la Settimana dedicata alla sclerosi multipla.