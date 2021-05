Scuola, Floridia (ministero Istruzione): 'In arrivo piano transizione ecologica e culturale'

"Come ministero dell'Istruzione abbiamo deciso di mettere in piedi un'iniziativa importante: un piano nazionale per la transizione ecologica e culturale nelle scuole, perché è urgente modificare il nostro alfabeto ecologico comune perché solo dando parole nuove riusciamo a immaginare e comprendere economia e mondi diversi. Cosa intende fare questo piano? Non solo formare studenti e studentesse, ma anche docenti e famiglie, la comunità tutta". Ad annunciarlo è Barbara Floridia, sottosegretaria al ministero dell'Istruzione, in occasione della presentazione del libro "Che cos'è l'economia circolare" di Emanuele Bompan (Edizioni Ambiente).

"Bisogna sottolineare l'importanza della cultura circolare al posto della cultura dello scarto che finora ha prevalso, e se a scuola non si affronta in maniera strutturale un nuovo modello abitativo del nostro Pianeta, anche attraverso nuovi modelli economici circolari, non riusciremo a farlo come Paese. Quindi - aggiunge - non solo rafforzeremo l'educazione ambientale nelle scuole, ma vogliamo aggiungere formatori che possano, insieme con i docenti, arricchire la fase formativa sull'educazione ambientale che sia sistemica perché non venga più percepita come slegata da tutto il resto, penso all'alimentazione, alla mobilità... Abbiamo immaginato per le scuole un modello ambizioso".