Scuola: Marymount di Roma modifica calendario per incentivare didattica in presenza**

Roma, 17 mar. (Adnkronos)

Il Marymount International School Rome modifica il calendario scolastico per massimizzare la didattica in presenza per i suoi allievi, dall'asilo alle elementari. La preside Sarah Gallagher ha accolto la richiesta delle famiglie ad anticipare al 26 marzo le vacanze di Pasqua, originariamente previste dall'1 al 10 aprile compresi, "in modo da incentivare la didattica in presenza, interrotta da quando il Lazio è diventata zona rossa".

Secondo quanto riferito all'Adnkronos dall'Istituto internazionale, gli studenti torneranno sui banchi il 7 aprile; il 6 dovranno sottoporsi a test antigenico obbligatorio per il rientro in classe. A giugno, inoltre, le lezioni termineranno un giorno dopo rispetto al previsto per recuperare le ore perse. La campanella suonerà l'ultima volta prima delle vacanze estive il 21 giugno alle 12.30 invece del 18 giugno, stessa ora.