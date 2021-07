“SEO per store manager”: è in libreria il nuovo libro dedicato agli e-commerce manager.

Milano, 27 luglio 2021. Pubblicato da Dario Flaccovio Editore, SEO per store manager di Massimo Fattoretto è la guida che descrive il metodo per l’ottimizzazione e la conquista della visibilità per il proprio e-shop, brand o azienda. A distinguerlo è la presenza di ben 15 casi studio SEO per e-commerce, che illustrano concretamente come raggiungere i risultati attesi.

È un volume indicato per quanti desiderano migliorare o acquisire un metodo per la gestione del proprio negozio digitale, ma anche per quanti intendono controllare con consapevolezza il lavoro dei consulenti. Alla base c’è il metodo di lavoro utilizzato ogni giorno dalla Fattoretto Agency, la cui efficacia è illustrata con dati reali.

La rapida evoluzione degli algoritmi impone oggi un lavoro costante se si vuole far crescere la clientela del proprio e-commerce. SEO per store manager illustra, passo dopo passo, tutti i momenti chiave che portano all’incremento delle performance.

Tra i temi trattati troviamo le skill che deve aver uno store manager, l’impatto dei motori di ricerca su visibilità e vendita, le principali piattaforme e-commerce, SEO on-site, l’importanza della link building, content marketing per e-commerce. Ma anche internazionalizzazione dell’e-commerce, SEO e PPC, analytics per e-commerce, strumenti per store manager, strategie ricorsive per la gestione del negozio online e molto molto altro ancora.

L'ottimizzazione SEO per un e-commerce è la base fondamentale di un percorso di posizionamento sui motori di ricerca (Google in particolare) e di potenziamento del brand, che in futuro lo liberi da forti investimenti in attività di pubblicità a pagamento. Il metodo SEO presentato nel libro parte da casi studio reali e permette di comprendere come con tecnica, applicazione e conoscenza i risultati arrivino.

Spiega inoltre come sia veramente importante il rapporto fra la figura del SEO e quella dello store manager interno all'azienda per poter arrivare a risultati soddisfacenti per entrambi. L'evoluzione degli algoritmi dei motori, come detto in precedenza, è costante, richiede accortezze e impegno per poter veicolare un numero sempre crescente di clienti al nostro e-commerce. In questo libro sono presenti step by step tutti i principali passaggi per rendere ottimizzato e visibile un e-commerce, un brand, un'azienda.

All’interno del libro, oltre a quelli del team di lavoro di Fattoretto Agency, figurano i preziosi contributi di stimati esperti del settore: Enrico Pavan, Alice Morrone, Luigi Sciolti, Marco Macari, Emanuele Arosio, a cui s’aggiunge la prefazione di Francesco Chiappini.

SEO per store manager è acquistabile su Amazon e presso le principali librerie fisiche e digitali.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency