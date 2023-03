SERIE A: NAPOLI-ATALANTA, IN QUOTA RIPARTONO GLI AZZURRI CARICA ROMA CONTRO IL SASSUOLO

Spalletti pronto al riscatto dopo il ko con la Lazio: l'«1» vale 1,66, un'altra impresa bergamasca a 4,92. Giallorossi per difendere il quarto posto, altri tre punti a 1,67

Roma, 10 marzo 2023 - Ripartire subito dopo il ko con la Lazio per arrivare al meglio alla sfida di Champions della prossima settimana. Il Napoli punta l'obiettivo per l'anticipo di domani contro un'Atalanta ancora in difficoltà, ma che la scorsa stagione proprio al Maradona strappò un successo da incorniciare. Obiettivo che stavolta appare difficilissimo, almeno sulla carta, visto il netto favore degli analisti per Spalletti e i suoi: l'«1» vola infatti a 1,66 su Planetwin365, contro il 4,00 del pareggio e il 4,92 dei bergamaschi, vincenti una sola volta nelle ultime cinque giornate. Ugualmente forti le scelte degli scommettitori, che nel 60% dei casi hanno puntato sugli azzurri, lasciando il 20% alla «X» e al «2». Gli ultimi cinque confronti tra le due squadre (compreso quello in Coppa Italia a inizio 2021) sono sempre finiti con almeno tre reti complessive e con entrambe le squadre a segno: dati che anche questa volta portano in prima fila l'Over 2,5 (a 1,72) e il Goal, offerto a 1,70. Oltre ai soliti Osimhen e Kvaratskhelia, è pronto a scendere in campo anche Politano, dato a 3,75 sul tabellone dei marcatori, dietro il nigeriano (2,10) e il georgiano (3,00). La certezza nerazzurra rimane Lookman, primo dei suoi a 3,75, con Boga al suo fianco e in quota a 6. Per l'assist il maggiore indiziato è invece Zielinski, a 3,50, mentre in questo caso è Boga il primo tra gli ospiti a 5,75.

Arriva invece dall'ottima prestazione in Europa League la Roma, chiamata a difendere il quarto posto dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Juventus. Gli analisti aprono la strada ai giallorossi per l'appuntamento di domenica pomeriggio contro il Sassuolo, sempre all'Olimpico: un'altra vittoria si gioca a 1,67 su Planetwin365, contro il 5,27 dei neroverdi, che arrivano da due vittorie consecutive. Quattro degli ultimi cinque precedenti tra le due squadre sono però finiti in pareggio, eventualità oggi data a 3,75. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, la Roma ha mantenuto la porta inviolata nel 40% delle partite di campionato e in quattro dei cinque turni più recenti non ha subìto gol: un'altra partita con Rui Patricio imbattuto si gioca a 2,22. In attacco gli analisti confermano invece Abraham, a segno anche nel match di andata e ora dato a 2,60 per un altro gol, con Dybala in primo piano nelle scommesse sugli assist (3,65). Al rientro dopo la squalifica, Berardi è invece il primo tra le file del Sassuolo a 4,00, con Defrel e Laurienté a 5,50. Nella sfida a distanza per la top 4, la Roma è intanto tornata in vantaggio per l'ultimo posto utile per la Champions, a quota 1,57 davanti alla Lazio (1,65) e all'Atalanta (3,35).

A una settimana dal derby, anche i biancocelesti puntano a consolidare la posizione in classifica, che al momento li vede al terzo posto con un punto di vantaggio sulla Roma. Per Sarri e i suoi è però in programma un turno più insidioso, al Dall'Ara contro il Bologna. Il riscatto dopo il ko in Conference League vale 2,45 su Planetwin365, con segni «1» e «X» dati rispettivamente a 3,00 e 3,20. Quote più facili per la Juventus (a 1,35) che allo Stadium ospiterà la Sampdoria (9,35), mentre il Milan (1,26) tornerà in campo lunedì sera contro la Salernitana (10,75).

