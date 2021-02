Sgarbi: "Draghi? Non do fiducia a chi dice 10 volte 'resilienza'"

(Adnkronos)

Mario Draghi nel suo discorso in Senato "ha detto cose condivisibili, generiche, soprattutto rispetto a quanto pensavo della sua sofisticata dottrina, ma poi ha detto dieci volte 'resilienza', che vuol dire un accomodamento alle mode insopportabile". Così Vittorio Sgarbi, interpellato dalla AdnKronos, commenta il discorso in Aula del premier..

"Mi sono cadute le braccia - sottolinea - quando l'ho sentito dire per dieci volte la parola 'resilienza'". Al critico d'arte, deputato del gruppo Misto, non va giù neanche "la buffonata del ministero della transizione ecologica, che è solo fumo negli occhi, un ricatto 'gretino' di Grillo". "Che Draghi debba cedere - conclude Sgarbi - è imbarazzante, la fiducia non gliela do" perché "sentirgli dire dieci volte 'resilienza' non si può accettare".