Shoah, indagine Studenti.it: per 87% olocausto crimine più atroce della storia contemporanea

Il 14% degli intervistati pensa che possa ripetersi e per il 49% eventi analoghi sono accaduti in tempi recenti

L'olocausto è il crimine contro l’umanità più atroce della storia contemporanea. E' l'opinione espressa dall'87% dei 36mila ragazzi e ragazze che hanno partecipato a un sondaggio organizzato da Studenti.it in occasione della Giornata della memoria. I giovani italiani hanno consapevolezza di ciò che è stato l’olocausto? E’ un crimine che potrebbe accadere di nuovo? Questi gli interrogativi posti.

Conosce la ricorrenza della Giornata della memoria, che si celebra il 27 gennaio, l'83% degli intervistati, mentre la ignora il 13%. Il restante 4%, pur sapendo di cosa si tratta, ritiene che sia esagerato riparlarne ogni anno. L'olocausto è il crimine contro l’umanità più atroce della storia contemporanea secondo l’87%. Per il 5% si è trattato di un evento che può accadere quando si è in guerra; per il 4% è stato un fatto grave ma, secondo loro, è stato ingigantito mentre il restante 4% ritiene che non sia un evento realmente accaduto.

Il 14% degli intervistati ritiene che l'olocausto sia un crimine che possa ripetersi, mentre ha risposto di no il 15%. E’ possibilista il 22% mentre il restante 49% pensa che eventi analoghi siano già accaduti in altri paesi in tempi recenti.

