Sicurezza stradale, cortometraggio realizzato con le istituzioni

La casa di Produzione cinematografica Settembre di Carla Finelli e la Financial Manager Sonia Giacometti hanno annunciato “Per sempre insieme” è un cortometraggio che ha la finalità preminente di sensibilizzare società e istituzioni sul tema della sicurezza stradale. Si tratta di un progetto sociale lanciato da Barbara La Rosa, a seguito delle battaglie sull’istituzione del reato di omicidio stradale e sulla destinazione di parte degli introiti delle multe alla sicurezza delle strade. Il cortometraggio vede la compartecipazione della Auromovie di Alessandra Scardellato. Lo sceneggiatore e regista è Domenico Costanzo. Il regista, nato a Firenze, ha iniziato negli anni '80/90 a girare una serie di cortometraggi insieme con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Carlo Conti.

Il cortometraggio vede inoltre la partecipazione di Nicola Pistoia; della giovanissima Mariandrea Cesari, nota per la fiction Mediaset Storia di una Famiglia per Bene e di Thomas Camorani, famoso per alcuni film e le serie Netflix come Summertime e Sotto il Sole di Riccione. Il corto è realizzato in collaborazione Digital Soul S.r.l. e con AB Communication. Partner il Comune di Sonnino e Latina Film Commission. Collaboreranno inoltre il dronista Mattia Pantaleoni e il DOP Alessandro Bolognesi. “Tanto è stato fatto ma, le tragiche notizie di ogni giorno sui morti nelle strade che non risparmiano vite, da nord a sud, dimostrano che serve maggiore impegno per contrastare le stragi. Dall’incidente del Bus dal viadotto in provincia di Avellino, alla caduta del Ponte Morandi, vi è la certezza che l’indifferenza e la superficialità possono causare morte. Ognuno di noi diventa quindi responsabile, sia quando si mettere alla guida dopo aver bevuto e fatto uso di sostanze stupefacenti, sia quando si occupa di riparare un tratto stradale, sia quando si commette un’infrazione o guida con il cellulare in mano. Per questo rivolgiamo l’appello a chiunque si voglia impegnare, grazie al proprio senso civico, in questo progetto”, ha commentato La Rosa.

Il cortometraggio coinvolge numerosi soggetti, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'ANCI e le associazioni di Comuni con Sindaci ed amministrazioni comunali, la polizia municipale, la Polizia stradale, gli istituti scolastici, le fondazioni e gli enti del terzo settore. La produttrice, Carla Finelli, ha commentato: “La produzione del cortometraggio è stata guidata dal desiderio di dare visibilità a una tematica drammatica e sociale, che riguarda il numero sempre più crescente di giovani vite spezzate sulle strade. La narrazione è stata curata con grande sensibilità e attenzione del regista, con l'obiettivo di mantenere i riflettori puntati su questa problematica e trovare soluzioni per affrontarla”.