Sidea Group: con le persone, per le persone

Il gruppo propone un modello aziendale destinato a rivoluzionare il settore. E i risultati lo confermano.

Fasano (Br), 27 marzo 2023. Dimenticatevi i posti di lavoro vecchio stile, in aziende in cui ogni dipendente è solo l’ingranaggio di una macchina produttiva e gli uffici non permettono la giusta sinergia tra colleghi. Il futuro è fatto di confronto tra persone, di attività extra-lavorative e di importanti misure di welfare aziendale. Il futuro si chiama Sidea Group.

Stiamo parlando di una società che non si occupa solo di consulenza strategica e operativa specializzata in commerce, CRM, subscription e marketing, ma di un gruppo di consulenti esperti che guidano le aziende in un percorso strategico basato sulla lettura e l’analisi dei dati, e sullo sviluppo di processi e strategie virtuose per la crescita e l’evoluzione digitale delle aziende stesse. SideaGroup affianca i suoi clienti in un viaggio end-to-end attraverso il mondo del digitale e li accompagna fino alla completa autonomia. “Ci piace definirci registi della customer experience, specialmente se si tratta del mondo e-commerce B2B e B2C”, spiega Vittorio Grassi, CEO del gruppo. “Il nostro scopo è ideare e realizzare progetti innovativi di customer experience, dove la tecnologia valorizza e integra, grazie a una visione condivisa, le diverse aree aziendali: dal marketing alla comunicazione, dalle vendite al servizio clienti, dai processi di pagamento (che si fanno sempre più innovativi), fino alla gestione degli ordini. Il nostro approccio è concentrato sull'esperienza che vivono le persone che sono direttamente o indirettamente coinvolte dal nostro lavoro: quando le aziende si rivolgono a noi, cerchiamo di renderle partecipi il più possibile di ciò che realizziamo per loro e con loro, in modo da creare risultati che abbiano alla base del valore umano reale, ovvero ciò che fa la differenza verso l'eccellenza. Questa visione del lavoro deriva dal nostro obiettivo, che è sempre il benessere delle persone, siano esse clienti, clienti dei nostri clienti, ma anche consulenti e dipendenti di Sidea Group.Il nostro motto è "con le persone, per le persone" proprio perché solo se le persone sono serene e valorizzate riescono a creare progetti di qualità come collaboratori e a rimanere fedeli a un brand come utenti”.

E a testimoniare l’enorme lavoro svolto da Sidea Group per proporre ai propri clienti e consulenti le migliori condizioni possibili, ci sono le qualifiche di Great Place to Work e Welfare Champion, che per la compagnia non sono altro che punti di partenza. “In Sidea Group applichiamo le più innovative forme di welfare aziendale”, racconta Grassi. “Da tempo, ormai, abbiamo introdotto misure come il congedo rosa (congedo mestruale), con cui le donne possono assentarsi dall’ufficio fornendo una semplice comunicazione e senza paura che ciò vada a inficiare la paga o le ferie, e attività extralavorative come corsi di yoga e di lingue straniere. Per non parlare del supporto che forniamo ai nostri collaboratori grazie all’aiuto di coach esperti nello sviluppo di soft skill. Qui in azienda cerchiamo di mantenere un rapporto di fiducia reciproca costante, attraverso modalità di lavoro ibride e flessibili: i dipendenti vengono in ufficio se e quando se la sentono. Qui sono le persone che si appoggiano all’azienda, non il contrario. E la cosa più sorprendente è che, nonostante la crescita ci abbia portato da 30 a 200 collaboratori in meno di 5 anni, Sidea Group ha mantenuto il focus sul benessere delle persone, lavorando perché ognuno trovasse un ambiente di lavoro inclusivo e all’avanguardia in ogni suo aspetto, a partire dalla cura degli spazi fisici. Come si dice quando un’azienda investe in valore umano? Employer branding. Ecco, questo è Sidea Group”.

Dunque, la forza di Sidea Group va oltre le molteplici linee di business e i più avanzati prodotti tecnologici che si riescono a sviluppare. Va oltre i 7,5 milioni di fatturato del 2022 e il tasso di crescita annuale che supera il 60 percento. Tutti questi traguardi non sono che la naturale conseguenza di un modello aziendale che fornisce libertà, inclusività e attenzione al benessere psico-fisico di ogni suo componente.

