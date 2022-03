SNAI – Champions League: Juve a tutto Vlahovic Il serbo si candida come Man of the match

Bianconeri favoriti sul Villarreal: il traguardo dei quarti è a 1,40., contro il 2,90 spagnolo. Su Snai si può giocare anche su chi sarà il protagonista assoluto della sfida: l'ex viola, a 5,00, precede Morata.

Milano, 15 marzo 2022 – Il Man of the match? Puntate su Vlahovic. In vista del match di ritorno di domani fra Juventus e Villarreal, atto decisivo per la qualifcazione ai quarti di Champions League, gli analisti di Snai indicano l'attaccante serbo come il più probabile protagonista della sfida, a quota 5,00. Un segno di fiducia per il neo acquisto bianconero, che proprio nella gara di andata, alla sua prima apparizione in Champions, è andato a segno dopo un minuto di gioco. Altro indiziato, a 6,50, un Alvaro Morata in grande forma. Con Dybala non ancora in condizioni ottimali, Allegri si affida proprio a Vlahovic e Morata per piegare la resistenza degli spagnoli. Al riguardo, il pronostico SNAI è orientato piuttosto nettamente verso i bianconeri, dati a 1,97, mentre il «2» spagnolo vale 4 volte la posta. La «X» al 90', esito che dopo l'1-1 dell'andata manderebbe la sfida ai supplementari, è un'opzione da 3,35. Quanto al testa a testa secco per il passaggio del turno, Juve avanti a 1,40, Villarreal che insegue a 2,90.

Yeremi Pino, un boom - Parlando dei possibili bomber, va richiamato in causa Vlahovic, la cui seconda rete in Champions si gioca a 2,50. Fiducia anche a Morata, dato a 3,00. Fra gli spagnoli, occhio all'olandese Danjuma, dato a 3,50. Menzione d'onore per il giovanissimo Yeremi Pino, centrocampista classe 2002, che un paio di settimane fa, in Liga, ha rifilato quattro gol all'Espanyol. Una sua firma sul match dell'Allianz Stadium vale 7 volte la posta.

Trionfo finale, Juve outsider - Bianconeri favoriti per il passaggio ai quarti, ma outsider nella caccia al successo finale. La Juve, data su Snai a 20 (così come l'Ajax), viene dopo Manchester City (3,25), Liverpool (4,50), Bayern (5,00) e la coppia Chelsea-Real Madrid (10).

Ufficio Stampa Snaitech

ufficiostampa@snaitech.it

Cell. 348.4963434