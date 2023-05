SNAI – Coppa Italia: Fiorentina-Inter, Inzaghi favorito, Nerazzurri ok nei 90’ a 2,00, Italiano insegue a 3,85

Allo stadio Olimpico si assegna il trofeo, con i viola indietro anche nel testa a testa che comprende anche supplementari e rigori, 2,60 contro 1,50. Lautaro Martinez a 2,75 il marcatore più probabile

Milano, 23 maggio 2023 – Aspettando le finali europee, Fiorentina e Inter proveranno già mercoledì sera a Roma ad alzare un trofeo, la Coppa Italia. Se per Italiano sarebbe il primo, per Inzaghi sarebbe già il secondo stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio nel derby contro il Milan. All’Olimpico, Inzaghi – che nella Capitale è stato di casa, avendo allenato per diverse stagioni la Lazio – parte favorito: nelle quote Snai, la vittoria dell’Inter – come sempre, fa fede il risultato dei 90 minuti – si gioca a 2,00, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 3,45 e il successo della Fiorentina a 3,85. L’Under a 1,77 è più probabile dell’Over a 1,92, mentre il Goal a 1,75 ha una quota più bassa del No Goal a 1,97. Per quello che riguarda l’antepost sulla squadra che alzerà la coppa, che comprende quindi supplementari e rigori, l’Inter parte a 1,60, con la Fiorentina a 1,50.

Marcatori Lautaro Martinez guida la lavagna dei probabili marcatori della finale: una rete dell’argentino paga 2,75, seguito da Lukaku e Dzeko a 3,00, poi i primi viola, Jovic, Nico Gonzalez e Cabral a 4,00. Lautaro è anche in testa alla lavagna per il primo marcatore, a 5,50, con il belga e il bosniaco dell’Inter a 6,00. Jovic, Nico Gonzalez e Cabral più dietro, a 8,25.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434