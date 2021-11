SNAI – F1: Verstappen prenota un altro colpo A Interlagos in quota l'allungo su Hamilton

L'olandese favorito anche in Brasile, a distanza di una settimana dal successo colto in Messico. Red Bull meglio della Mercedes anche nel duello fra i secondi piloti: Perez meglio di Bottas.

Milano, 11 novembre 2021 – Red Bull e Max Verstappen ci credono sempre di più: il primo titolo dell'olandese in Formula 1 ora è davvero vicino, perché a quattro gare dal termine sono 19 i punti di vantaggio sul rivale Lewis Hamilton. Anche nel Gran Premio del Brasile di domenica, così come in Messico la scorsa settimana, Verstappen è favorito per il successo: i betting analyst di SNAI quotano a 1,75 la sua vittoria a Interlagos, con un discreto vantaggio sul rivale della Mercedes, offerto a 2,50. Il vantaggio della Red Bull su questa pista si riflette anche sui secondi piloti, motivo per cui Sergio Perez, a 10, ha più chance di Valtteri Bottas, offerto vincente a 15. Segue a distanza Charles Leclerc, per il quale un successo vale 33 volte la posta. A 50 l'altro pilota della Rossa, Carlos Sainz.

Sprint Race, ancora Max – Anche nella qualifica sprint del sabato, alla sua terza edizione del 2021 dopo i primi esperimenti a Silverstone e Monza, c'è Max Verstappen favorito per la pole. Il successo dell'olandese nel nuovo format si gioca a 1,85. Segue sempre Hamilton, offerto a 2,25, mentre si trovano a 10 Bottas e Perez, con Leclerc e Sainz proposti a 33.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434