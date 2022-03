SNAI –MotoGP: Bagnaia favorito nell’esordio in Qatar, per il mondiale è testa a testa tra il ducatista e Marquez

L'italiano davanti in quota ma per il titolo è testa a testa con il pilota della Honda. Piu indietro il campione del mondo Quartararo

Milano, 3 marzo 2022 –Fabio Quartararo si presenta ai nastri di partenza del Gran Premio di Doha da campione del mondo in carica, ma il pilota francese della Yamaha non è il favorito numero uno per il primo appuntamento del motomondiale 2022. Secondo gli esperti di Snai è Francesco Bagnaia, protagonista di un finale di 2021 di assoluto livello, il candidato numero uno alla vittoria, in quota a 2,50 contro il 3,50 di Marc Marquez, tornato ai nastri di partenza finalmente in condizioni ottimali dopo i tanti problemi fisici delle ultime due stagioni. Solamente terzo “El Diablo” Quartararo, offerto a 4,50, davanti al trio formato da Jack Miller, Johan Zarco e Jorge Martin a 12. Chance di successo anche per Enea Bastianini, proposto a 15, mentre sale a 25 l’acuto di Franco Morbidelli.

Qualifiche, avanti ancora Bagnaia – L’italiano della Ducati è anche il pilota con maggiori chance di centrare la pole position nelle qualifiche di sabato. Il miglior tempo di Bagnaia si gioca a 2,50 contro il 4,50 di Fabio Quartararo, uno specialista del giro secco. Leggermente più attardato Marc Marquez a 5,50 davanti al duo Jorge Martin-Jack Miller in quota a 7,50.

L’ombra di Marquez sul titolo – Sarà testa a testa Bagnaia-Marquez anche per il titolo mondiale MotoGP. “Pecco” parte avanti anche in questo caso, a 2,25, ma con un vantaggio minimo sul fuoriclasse spagnolo dato a 2,75. Fissato invece a 5,75 il bis iridato di Quartararo, mentre un nuovo acuto di Joan Mir, come nel 2020 paga 12 volte la posta.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434