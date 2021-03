SNAI – Serie A: Juventus, c'è solo l'«1» Milan-Udinese, rischio a San Siro

(Milano, 1° marzo 2021)

Bianconeri nettamente favoriti con lo Spezia, a 1,23 – La squadra di Pioli deve fare i conti con gli infortuni e con la forma dei friulani: ne esce un segno «1» non troppo basso, a 1,80 – Inter schiacciaquote: il «2» a Parma vale solo 1,28.

Quattro soli punti nelle ultime tre partite e un gap di 10 punti dalla vetta. Anche con il beneficio di una partita da recuperare, il quadro per la Juventus si è fatto critico. Per rimanere in qualche modo agganciato al treno scudetto, Pirlo non deve fallire domani la chance dei tre punti contro lo Spezia, nel match del turno infrasettimanale di Serie A. I liguri hanno già dimostrato di saper dare il meglio con le grandi (vedi le vittoria con la Roma in Coppa Italia e con il Milan iin campionato), ma per i trader SNAI la loro strada è a dir poco in salita: il successo della Juventus vale appena 1,23, il pareggio è ad alta quota, 6,25, per non parlare della vittoria dello Spezia, data a 12. La Juventus continua ad avere la migliore difesa del campionato (20 reti al passivo in 23 incontri), ecco perché il No Goal (1,67) ha nettamente il sopravvento sul Goal (2,05).

Udinese su di tono - Mercoledì tocca al Milan, impegnato a San Siro contro l'Udinese. La squadra di Gotti con tre vittorie nelle ultime cinque gare si è brillantemente elevata rispetto alla lotta per non retrocedere. In più, il Milan deve fare i conti con una serie di infortuni, che lo privano di alcuni dei suoi uomini migliori. Tutto questo fa sì che i rossoneri siano favoriti, ma ad una quota più alta del previsto, 1,80. L'ipotesi «X», poco praticata dai padroni di casa (solo 4 in campionato), vale 3,65, la vittoria friulana non è ritenuta impossibile, a 4,50.

Derby, avanti la Samp - Fra le altre, Sampdoria leggermente favorita nel derby: il «2» blucerchiato si gioca a 2,65, il segno «1» rossoblù è a 2,90. In perfetto equilibrio il bilancio delle ultime 5 stracittadine: due vittorie per parte e un pareggio. I due tecnici, Ballardini e Ranieri, sono solitamente molto attenti alla fase difensiva, presupposto che rende l'Under (1,75) preferibile all'Over (1,95). Il Napoli cerca continuità di risultati in casa del Sassuolo. Partita insidiosa, che tuttavia vede su SNAI gli azzurri in favore di pronostico, con il «2» a 2,05, contro l'«1» emiliano a 3,65. La Roma va a cercare punti Champions in casa di una Fiorentina che non può permettersi più passi falsi: il «2» è il risultato più probabile, a 2,00, ma le chance viola non sono proprio esigue, a 3,70. Perfetto equilibrio tra Cagliari e Bologna (entrambi a 2,70).

Parma, «1» stellare - Giovedì, chiusura del turno con Parma-Inter. La capolista ha vinto le ultime cinque partite segnando 15 reti e subendone soltanto una. Basta questo, unitamente alla crisi del Parma, a disegnare su SNAI un pronostico totalmente sbilanciato sul «2», dato a 1,28. La vittoria dei padroni di casa vale 10 volte la scommessa, difficile anche il pareggio a 5,75.

