Tav, Ue: "Meno fondi se ci sono ritardi"

Il cantiere Tav nel lato francese, a Saint Martin de la Porte (FOTOGRAMMA)

Eventuali ritardi nell'esecuzione della Tav Torino-Lione potrebbero portare ad una "riduzione" dei fondi Ue destinati a finanziarne la realizzazione. Lo ribadisce Enrico Brivio, portavoce della Commissione Europea per i Trasporti, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, dopo l'incontro tra i ministri Danilo Toninelli ed Elisabeth Borne.

La Torino-Lione, dice il portavoce, "è un progetto importante", non solo "per Francia e Italia ma per l'Europa. Il progetto è in corso ed è importante che tutte le parti mantengano i propri sforzi" per realizzarla.



"Abbiamo visto le notizie - continua Brivio - sull'incontro dei ministri" Danilo Toninelli ed Elisabeth Borne. "Possiamo solo aggiungere che, come qualsiasi altra opera connessa all'Europa, ritardi nella realizzazione del progetto potrebbero portare a una riduzione dei finanziamenti Ue. Speriamo - conclude - che tutte le parti coinvolte siano in grado di eseguire il progetto nei tempi previsti".