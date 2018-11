Manovra, saltano norme anti spread

(Fotogramma)

Saltano le norme anti spread per le banche di credito cooperativo e sulla manutenzione delle autostrade. Le misure, annunciate nel corso dell'esame in commissione Finanze del Senato, non riescono a trovare posto nel decreto legge collegato alla manovra all'esame dell'Aula. E' stato quindi annunciato il ritiro dell'emendamento che obbligava le concessionarie 'scadute' ad occuparsi della manutenzione stradale fino al rinnovo dei contratti.

Salta anche il tentativo di evitare alle banche di credito cooperativo non quotate le conseguenze legate alla variazione dello spread. La misura avrebbe consentito di fare riferimento, nel calcolo della differenza tra i titoli di stato tedeschi e quelli italiani, al valore fissato annualmente. La retromarcia era già stata messa, in precedenza, per l'estensione delle sanatorie agli enti locali.