Imprese a governo: "Ragioniamo insieme"

Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria di Confindustria

"Il nostro è un grido di dolore che rivolgiamo alla politica per sederci con il governo e ragionare insieme". Così Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria di Confindustria, nel corso del suo intervento al Forum 'Pmi e persone al centro' in corso oggi a Bologna, parlando della manovra e della situazione dell’economia in Italia, anche alla luce degli ultimi dati Istat sul terzo trimestre del 2018.

"Noi siamo equidistanti dai partiti ma non dalla politica – sottolinea -. Una visione di politica industriale è una visione politica e chiedere di non depotenziare l’industria 4.0 e il credito d’imposta per la formazione è avere un ruolo politico". "E’ pedagogicamente inaccettabile – prosegue Robiglio - dare soldi ai giovani per stare a casa invece che finanziare la loro formazione, e anche questa è una visione politica".

"Lunedì 3 dicembre saremo a Torino – anticipa Robiglio - saremo quasi tremila persone per riaffermare l’importanza della Tav e delle grandi opere perché senza infrastrutture non si va da nessuna parte. Vogliamo anche richiamare l’attenzione della politica sulla scuola, non bisogna depotenziare l’alternanza scuola lavoro, le imprese richiederanno circa 500mila lavoratori con competenze tecnico scientifiche nei prossimi 5 anni che purtroppo per ora non ci sono. La formazione deve invece rimanere una priorità".

Robiglio ricorda poi un appuntamento centrale per il mondo dell’impresa, che si svolgerà a febbraio a Milano: Connext, il primo incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria. "Il focus risponderà a una richiesta che arriva da tantissimi territori: organizzare eventi che mettano in relazione le imprese al fine di creare opportunità di business". Connext, il 7 e 8 febbraio a Milano, "permetterà di confrontarsi e contaminarsi e creare occasioni di conoscenza".