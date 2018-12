Flat tax, arriva norma contro 'furbetti'

(FOTOGRAMMA/IPA)

Arriva la norma contro i furbetti della flat tax (la tassa al 15% per le partite Iva sotto i 65.000 euro).

Per evitare licenziamenti e altri interventi che consentano di rientrare nella soglia fissata, nella manovra i relatori al ddl bilancio hanno presentato un emendamento per escludere dalla misura ''le persone fisiche nei casi in cui l'attività sia prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili''.