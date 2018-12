Di Maio: "Nessuna tassa su auto"

(FOTOGRAMMA)

"Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani, né nuove né in uso. Sarà solo un ecobonus sulle auto elettriche, ibride e a metano, perché ci sono città ostaggio dell'inquinamento". Così il vicepremier Luigi Di Maio nel corso dell'intervista a 'Mattino Cinque' chiarisce gli estremi dell'eco-tassa inserita nella manovra economica.

"Dobbiamo iniziare rivoluzione della mobilità in Italia" ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.

Sul tema è intervenuto anche Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, per il quale "le tasse non servono più" per lo sviluppo delle rinnovabili, mentre "quello che servirebbe è semplificare il modo di diffusione di queste nuove tecnologie".