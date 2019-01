Italia in recessione, botta e risposta sul perché

Foto di repertorio (Fotogramma)

Il premier Conte in parte lo aveva già annunciato ieri dicendo di aspettarsi "un'ulteriore contrazione del Pil nel quarto trimestre". La conferma, con i dati Istat di oggi, porta l'Italia in recessione tecnica con il secondo calo consecutivo dopo quello del terzo trimestre. "Nessuna preoccupazione" afferma il presidente del Consiglio secondo il quale era già "prevista ed è collegata a fattori transitori esterni alla nostra economia. C'è una guerra di dazi che si sta componendo e deve comporsi. Non abbiamo ragione di perdere fiducia, c'è molto entusiasmo". A confermare che si tratta di "un dato che era atteso", "determinato dal ciclo economico europeo", è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che spiega: "In termini di tassi di crescita annui il 2018 si chiude con un + 1%, che restringe il divario di crescita dell'Italia rispetto alla media dell' eurozona (+ 1,2%). Questo dimostra che la fase di recessione tecnica che stiamo attraversando riflette l'impatto sul manifatturiero italiano del forte rallentamento del commercio internazionale e della produzione industriale tedesca".

Per il vicepremier Luigi Di Maio "i dati Istat di oggi dimostrano un dato fondamentale e cioè che chi stava al governo prima ci ha mentito, non ci ha portato mai fuori dalla crisi". In ogni caso, "non credo che ci sia bisogno di correggere le stime".

Immediata la replica dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che, ai microfoni del Gr Rai, parla di "un'affermazione o ignorante o in malafede, basta guardare i dati per rendersi conto". Per Padoan "i problemi per il Paese sono cominciati quando questa maggioranza si è formata come dimostra l'andamento dello spread e le conseguenze recessive che ne sono seguite". "Se l'economia entra in un andamento negativo si perderanno tutti i benefici degli anni scorsi - ha aggiunto - che avevano visto la crescita andare in su e il debito cominciare a scendere". Per Matteo Renzi queste sono "brutte brutte brutte notizie dall'economia italiana. Era dal 2013 che non andavamo così male. Meno 0,2% il Pil di questo trimestre e sopratutto recessione cioè due trimestri di fila col segno negativo. Naturalmente Di Maio dà la colpa ai governi Pd, ai governi di prima, a me: è la tragedia disperata di un uomo ridicolo". "Con noi ci sono stati 14 mesi di crescita, con loro immediatamente tutto si è bloccato. Per forza! Hanno cambiato le regole del mercato del lavoro, hanno creato sfiducia, hanno bloccato gli investimenti. Noi non facciamo polemiche: l'Italia sta andando a sbattere, fermiamoci".

Per il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, bisogna reagire subito al rallentamento dell'economia che a gennaio potrebbe vedere un calo maggiore di quello registrato a dicembre. "A gennaio avremo un rallentamento superiore a quello registrato nell'ultimo trimestre del 2018 dato il rallentamento della Germania. Bisogna aprire immediatamente i cantieri, partendo dalla Tav", ha detto bocciando per questo l'ipotesi di un referendum sulla Torino Lione. "Si dilaterebbero solo i tempi senza aiutare la crescita".