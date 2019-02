Al Mise è rivoluzione Di Maio

(Fotogramma)

Cambiamento ai vertici di 10 direzioni generali al Ministero dello Sviluppo Economico con la rotazione di altrettanti dirigenti su 15 posizioni. Lo comunica il Mise in una nota in cui si sottolinea come "la decisione è stata presa in nome di un cambiamento radicale nella gestione amministrativa e nell’azione del Ministero, al fine di assicurare un cambiamento anche nelle prassi".

Da Via Molise, inoltre, si comunica che "entro giugno si procederà alla riorganizzazione totale del Ministero dello Sviluppo Economico" un processo "che prevederà anche l’accorpamento di alcune direzioni con risparmi per le casse dello Stato".