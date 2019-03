Al via programma Enel di volontariato

(Fotogramma)

Un giorno di lavoro lontano da scrivanie e smartphone. Parte il nuovo programma di volontariato Enel che nel 2019 vedrà la collaborazione con quattro organizzazioni non profit italiane (Legambiente, Marevivo, Moige e Quartieri Tranquilli) e il coinvolgimento di più di 700 dipendenti, che potranno dedicare il proprio tempo a uno dei progetti proposti.

L'adesione alle iniziative avviene attraverso una piattaforma online dedicata alle persone che lavorano in Italia. Solo nella prima mezza giornata del 'click day' "abbiamo avuto 4mila adesioni a fronte di una proposta di 700 posti per tutto l'anno", dichiara Carlo Tamburi, direttore Enel Italia.

Dall'ambiente alla scuola: i progetti proposti sono quattro. Si parte il primo aprile con la campagna di Legambiente 'Puliamo il Mondo' che, fino al 15 aprile, prevede la pulizia e la riqualificazione di 10 aree urbane in 9 città italiane (Roma, Torino, Bologna, Venezia, Cagliari, Firenze, Palermo, Napoli, Milano) e la partecipazione di 50 dipendenti per ogni tappa.

Il debutto sarà a Roma il primo aprile, con oltre 100 dipendenti impegnati a Villa Borghese, uno dei parchi più frequentati della capitale e nel parco degli Acquedotti, nei luoghi fotografati ne 'La grande bellezza' di Sorrentino.

Sempre ad aprile la collaborazione con il Moige (Movimento italiano genitori) nell'ambito del progetto 'Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo'. Saranno 40 i volontari Enel che parteciperanno agli incontri capillari organizzati dall'associazione nelle scuole superiori di diverse località italiane. L'obiettivo è supportare esperti e psicologi del Moige nella campagna informativa sull'uso corretto degli strumenti digitali per un web sicuro e la prevenzione del cyberbullismo.

Prima di Pasqua sarà il turno di 'Illuminiamo le tavole', promosso dall'associazione Quartieri Tranquilli. Il progetto, nato nel 2015, ha già dato sostegno a più di 200 famiglie in difficoltà economica dei quartieri più disagiati di Milano. Enel offre un appoggio logistico per lo stoccaggio di cibi donati da grandi aziende del settore e la partecipazione dei suoi dipendenti volontari per il conferimento di borse alimentari e la consegna con le auto elettriche aziendali.

Arriviamo all'estate con il progetto 'Occhio ai rifiuti' di Marevivo che ha l'obiettivo di rendere più pulite le zone costiere con azioni di riqualificazione ambientale. I volontari Enel saranno coinvolti nelle giornate dedicate alla pulizia di spiagge e argini di fiume e parteciperanno a lezioni di educazione ambientale dedicate in particolare alla protezione degli ambienti marini da plastiche e microplastiche.

"Abbiamo iniziato questo programma di volontariato identificando 4 associazioni, che sono già nostri partner per iniziative di sostenibilità, perché volevamo fare un test", afferma Tamburi sottolineando che per il futuro c'è già l'idea di estendere la collaborazione anche ad altre organizzazioni e "non escludo che tra le nuove ci possano essere anche associazioni proposte dai nostri dipendenti. Probabilmente sarà la prossima ondata dell'anno prossimo".