Def, ecco la nuova bozza

Il sentiero di riforma per i prossimi anni prevede la graduale estensione del regime d'imposta sulle persone fisiche a due aliquote del 15 e 20 per cento, a partire dai redditi più bassi, al contempo riformando le deduzioni e detrazioni. Per incentivare gli investimenti, le imprese potranno inoltre beneficiare di una riduzione dell'aliquota Ires applicabile agli utili non distribuiti. Questa una delle previsioni contenute nella bozza del Def che l'Adnkronos ha potuto visionare. Ecco cosa c'è nel testo:

SALARIO MINIMO - Nella bozza, anche il capitolo riguardante il salario minimo legale: "Il Reddito di Cittadinanza - si legge - sarà completato dall’introduzione del salario minimo legale, che garantirà un minimo retributivo legale ‘sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa’ a norma dell’articolo 36, comma 1 della Costituzione".

FLAT TAX E CUNEO FISCALE - La progressiva introduzione della flat tax, si legge nel testo, ridurrà il cuneo fiscale sul lavoro e sarà coperta da una riduzione delle spese fiscali, salvaguardando quelle destinate al sostegno della famiglia e delle persone con disabilità. Ciò, si sottolinea, è coerente con quanto da tempo raccomandato dalla Commissione Europea e dall’Ocse.

EROGAZIONE REDDITO - L'erogazione dei benefici previsti dal Reddito di Cittadinanza comincerà dal mese di aprile. Ciò dovrebbe fornire uno stimolo ai consumi delle famiglie meno abbienti, che hanno una propensione al consumo più elevata della media, si legge nella bozza del Def. La Legge di Bilancio per il 2019 prevede inoltre maggiori risorse per gli investimenti pubblici in confronto all’anno scorso, nonché la creazione di unità di coordinamento e progettazione per gli investimenti pubblici.

Secondo il governo, inoltre, il reddito di cittadinanza avrà un effetto espansivo sul Pil determinato "in modo significativo dai maggiori consumi" indotti dal più elevato reddito disponibile dovuto sia al programma di sostegno al reddito sia alla maggiore occupazione. Quest’ultima, nel 2022, risulterebbe maggiore di 1,1 punti percentuali rispetto ai livelli dello scenario base, con un numero maggiore di occupati pari a circa 260 mila unità. "Si può ipotizzare che tale incremento nell’occupazione, riconducibile in parte alla maggiore fluidità del mercato del lavoro indotta dal potenziamento dei centri per l’impiego, risulti più pronunciato per le fasce di individui con minori competenze ed esperienza, il che si accompagnerebbe a un calo della produttività media del lavoro rispetto allo scenario base", si legge ancora nella bozza di Pnr.

"Ed e’ quanto emerge per il 2022, in cui il prodotto per occupato risulterebbe inferiore di 0,6 punti percentuali rispetto allo scenario base. Il tasso di disoccupazione si accrescerebbe fino a raggiungere nel 2020 un livello superiore rispetto allo scenario base di 1,3 punti percentuali Ma tale divario si andrebbe gradualmente a ridurre negli anni successivi", conclude.

DA EQUO COMPENSO A VOUCHER - Tra quanto prevede il programma nazionale di riforma, anche l'estensione dell'equo compenso e della normativa sul lavoro accessorio, per regolamentare lavori difficilmente inquadrabili in un contratto di settore come baby-sitter e quello agricolo stagionale alla modifica del T.U sulla sicurezza. Per quel che riguarda il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro il Governo, si legge, opererà per modificare il Testo Unico sulla Sicurezza "prevedendo adempimenti semplificati per le Pmi ed aumentando le risorse da destinare al personale addetto ai controlli e alla verifica della corretta applicazione delle normative in materia".

MIGRANTI - "Con riferimento all’immigrazione, nel 2017 e nei primi sei mesi del 2018 si è registrato un trend in discesa degli sbarchi di migranti sul nostro territorio. Tale tendenza si è consolidata a partire da giugno 2018, da quando sono sbarcati 4.458 migranti a fronte di 21.850 sbarcati nello stesso periodo dell’anno precedente con una riduzione percentuale pari all’80 per cento". Questi i dati nella bozza del Def nel paragrafo dedicato alla 'sicurezza pubblica'.

"Allo stato sono in trattazione presso le Autorità italiane circa 136.000 richieste di protezione internazionale. In base ai dati sulla concessione, solo il 7 per cento dei richiedenti asilo, a cui si aggiunge un ulteriore 4,2 per cento di migranti cui viene riconosciuta una protezione sussidiaria, ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato. Il numero complessivo delle protezioni - incluse quelle umanitarie - ammonta, dopo i ricorsi, al 38,4 per cento del totale delle richieste di status di rifugiato", spiega il Def.

"La gestione dei flussi migratori richiede la piena operatività dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), che attualmente hanno una disponibilità complessiva di 880 posti. Nuovi centri sono in corso di realizzazione", sottolinea tra l'altro il documento.

NORME EQUA CONCORRENZA E CONCESSIONI PUBBLICHE - "Sono previste nuove iniziative legislative per la tutela e la promozione di un’equa concorrenza, la revisione delle concessioni pubbliche e il potenziamento delle autorità di regolazione", quanto si legge nella bozza del Programma nazionale di riforma contenuto nel Def.

RIFORMA BANCHE POPOLARI - "La riforma delle banche popolari è in fase di attuazione, con solo marginali modifiche alla tempistica, mentre quella del credito cooperativo è sostanzialmente conclusa", si legge ancora nella bozza. "L’accesso ai finanziamenti per le Pmi - scrive il governo - sarà ulteriormente migliorato con il sostegno ai fondi di venture capital e un maggiore orientamento dei Programmi individuali di risparmio (Pir) verso le Pmi".

PIL - "La crescita del pil nello scenario programmatico risulta pari a 0,2% in termini reali e 1,2% in termini nominali", la previsione contenuta nella bozza. L'impatto complessivo del Dl crescita e dello Sblocca cantieri sull'economia, scrive ancora il governo, "viene prudenzialmente stimato in 0,1 punto percentuale di crescita aggiuntiva del pil nel 2019".

Nel quadro tendenziale, la previsione di crescita media del pil in termini reali per il 2019 scende allo 0,1 per cento, dall’1,0 per cento del più recente documento ufficiale. Per quanto riguarda il pil nominale, la crescita tendenziale prevista per il 2019 si riduce dal 2,3 per cento all’1,2 per cento, anche a causa di una limatura del deflatore del PIL, il cui incremento scende dall’1,1 all’1,0 per cento in presenza di deboli pressioni inflazionistiche.

L’economia italiana, si legge nel documento, ha perso slancio durante lo scorso anno, registrando nel complesso una crescita del pil reale dello 0,9 per cento, in discesa dall’1,6 per cento del 2017. Ai modesti incrementi dei primi due trimestri del 2018 sono seguite, infatti, lievi contrazioni congiunturali del PIL nel terzo e quarto trimestre. Le stime tendenziali incorporano le più importanti misure espansive previste dalla Legge di Bilancio per il 2019 che cominceranno ad esercitare effetti di stimolo all’attività economica nei prossimi mesi.

Se si confrontano le nuove previsioni con quelle del Def 2018, la diversa configurazione delle variabili esogene pesa per la maggior parte della revisione al ribasso. All’interno delle esogene, le peggiorate prospettive di crescita del resto del mondo e del commercio internazionale sono il fattore più rilevante per l’abbassamento della previsione, soprattutto per il 2019. Negli anni successivi giocano invece un ruolo crescente nello spiegare la revisione al ribasso il più elevato livello dello spread sui titoli di Stato e il lieve abbassamento delle stime di crescita potenziale.

RAPPORTO DEFICIT/PIL - Per quanto riguarda il 2019, si legge ancora nella bozza, l’indebitamento netto tendenziale del 2019 è ora previsto pari al 2,5% del pil. Nell’aggiornamento di dicembre esso era proiettato al 2% del pil. La revisione al rialzo riflette per 0,4 punti percentuali la minore crescita nominale prevista e per 0,1 punti una diversa valutazione di rimborsi e compensazioni d’imposta. Nel corso del triennio 2020-2022, lo scenario di finanza pubblica a legislazione vigente si caratterizza per una discesa del deficit della Pa al 2,1% del pil nel 2020 e all’1,8% nel 2021, che sarebbe seguita da un lieve incremento, all'1,9%, nel 2022. In corrispondenza di questi saldi nominali, il saldo strutturale peggiorerebbe di 0,2 punti percentuali nel 2019, ma sarebbe di fatto invariato considerando la flessibilità concordata a fine anno con la Commissione Europea. Esso migliorerebbe quindi di 0,4 punti nel 2020 e 0,2 punti nel 2021, per poi peggiorare di 0,2 punti nel 2022.

Il rapporto debito/pil nel 2018 è salito al 132,1%, dal 131,3 del 2017. La salita del rapporto rispetto all’anno precedente è stata non solo dovuta alla bassa crescita del pil nominale, ma anche, per oltre 0,3 punti, all’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro a fine anno. Il rapporto debito/pil nel 2019 è previsto salire al 132,7% del pil pur includendo proventi da privatizzazioni pari all’uno per cento del pil. Per gli anni successivi il rapporto debito/pil nello scenario tendenziale si ridurrebbe al 131,7% nel 2020 e via via fino al 129,8% nel 2022.

Malgrado si continuino ad ipotizzare proventi da privatizzazioni pari allo 0,3 per cento del pil nel 2020, oltre all’uno per cento previsto per quest’anno, la riduzione del debito in rapporto al pil, si sottolinea, è moderata in presenza di bassa crescita nominale, rendimenti reali relativamente elevati e un surplus primario che resterebbe lievemente al disotto del 2 per cento del pil anche nell’anno finale della proiezione.

IMPATTO RDC E QUOTA 100 - Il pil, si legge ancora nella bozza, grazie all'impatto macroeconomico del reddito di cittadinanza e di 'quota 100' rispetto allo scenario base, crescerebbe di 0,2 punti percentuali nel 2019, 0,4 punti nel 2020 e di 0,7 e 0,6 punti, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022. Nel dettaglio il pil, secondo le stime dell'impatto macroeconomico dell'intervento sul reddito di cittadinanza, si accrescerebbe rispetto allo scenario base di 0,2 punti percentuali nel 2019 e di 0,4 punti percentuali nel 2020. Nel 2021 e 2022 il livello del prodotto risulterebbe superiore, rispetto a quello corrispondente dello scenario base, di 0,5 punti percentuali.

QUOTA 100 E TURN OVER - A fronte di una cessazione nel 2019 di 100 mila dipendenti pubblici, concentrata negli ultimi cinque mesi dell’anno, l’ipotesi di turn-over sarebbe pari al 35%. In ciascuno dei due anni successivi, il numero previsto di fuoriuscite di lavoratori pubblici sarà di poco superiore a 110 mila unità e il turn-over ipotizzato è prossimo al 100%. Stime negative invece per il settore privato: l'occupazione si stima scendere dello 0,3% nel 2019, dello 0,5% nel 2020, dello 0,4% nel 2021 e dello 0,3% nel 2022

IMPOSIZIONI IMMOBILI - Il Governo non ritiene opportuno in questa fase rivedere l’imposizione sugli immobili, già oggetto di numerosi cambiamenti legislativi negli ultimi anni. Questo quanto si legge nel Piano nazionale delle riforme contenuto nel Def.